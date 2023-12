Disabilità: Mattia (Pd), Regione Lazio finanzi in bilancio norma caregiver già esistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio garantisca nel più breve tempo possibile maggiori aiuti per caregiver alle persone con disabilità e alle loro famiglie, soprattutto quelle con minori diversamente abili. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Per farlo è fondamentale che nel prossimo bilancio, in discussione in questi giorni in Consiglio regionale, finanzi la norma già in vigore, approvata dalla Giunta Zingaretti, ovvero il nuovo comma 8 bis inserito nell'articolo 26 della L.R. 11/2016 sul Sistema integrato interventi e servizi sociali dal Collegato 2022 (L.R. 19/2022), invece di inserire nuove misure che richiederebbero un iter amministrativo più lungo, che quindi farebbe arrivare ancora più tardi aiuti economici di cui c'è urgente bisogno, solo perché questo consentirebbe alla Giunta Rocca di intestarsi un provvedimento che andrebbe a sostituire quello già esistente". (segue) (Com)