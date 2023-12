Disabilità: Mattia (Pd), Regione Lazio finanzi in bilancio norma caregiver già esistente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che davanti a certi temi, soprattutto relativi ai soggetti fragili come in questo caso, non siano ammissibili questioni di propaganda politica ma che si debba essere tutti d'accordo nello scegliere la strada più efficace in grado di garantire risposte più veloci alle persone bisognose – dichiara Mattia - Non è tollerabile, infatti, come riportato da notizie di stampa, che ci siano casi limite come quello di Pomezia dove genitori con figli di 4 anni con gravi disabilità sono in attesa anche da due anni del bonus caregiver, che, vorrei ricordare, erano previste anche nella legge sulla parità salariale del 2021 ma che la Giunta Rocca ha azzerato, assieme al bonus babysitter e ad altre misure". "Fondamentale anche potenziare, con un finanziamento aggiuntivo di 1,2 milioni complessivi, il contributo per le famiglie con minori autistici, al momento già attuato dalla Regione in via sperimentale, aumentando la platea dei beneficiari dai 12 a 17 anni, aggiungendo così altri 400 agli attuali 834 aventi diritto, come previsto dalla mia proposta di legge depositata nei giorni scorsi", conclude Mattia. (Com)