Roma: rapinatore preso a pugni dal commerciante, ferito e arrestato 54enne a Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 54enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Tivoli perché gravemente indiziato del reato di tentata rapina. I fatti risalgono a ieri sera quando un uomo si è introdotto in una parafarmacia di Tivoli Terme a volto coperto, chiedendo soldi al proprietario sotto la minaccia di una pistola. Nonostante l’esplosione nel locale del primo colpo di pistola risultata essere a salve, il titolare è riuscito comunque a respingerlo fuori, dove alcuni passanti hanno tentato di fermarlo; dopo una breve colluttazione, l’uomo ha esploso ulteriori colpi a salve per poi riuscire a dileguarsi nelle limitrofe vie. I militari sono intervenuti riuscendo ad identificare nel 54enne l'autore della tentata rapina. L’indagato è stato quindi tratto in arresto nella flagranza di reato ed è attualmente piantonato nell’ospedale di Tivoli, dove è sotto osservazione a causa delle ferite riportate durante la colluttazione. I carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo sulla scena del crimine sequestrando la pistola a salve, i bossoli esplosi, un passamontagna e delle siringhe abbandonate a terra dal malvivente, sono ancora impegnati nelle indagini volte ad individuare i passanti intervenuti durante il tentativo di rapina. (Rer)