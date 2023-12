Decreto Anticipi: Ronzulli, con aumento bonus psicologo FI ha impresso sua impronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'aumento del bonus psicologo, Forza Italia ha impresso la sua impronta su un provvedimento importante. Ne siamo fieri, così come siamo fieri di aver dimostrato che per noi l'unico punto di riferimento sono gli italiani, la loro salute, il loro benessere. Perché pur condividendo tutto l'impianto del provvedimento, abbiamo condotto delle battaglie che consideravamo sacrosante e che il governo ha fatto proprie. Penso in primis alla salute". Lo ha detto intervenendo in Aula in discussione generale sul decreto Anticipi, la senatrice e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Il Covid - ha proseguito - ha avuto effetti devastanti su tutti noi, colpendo in particolar modo le nuove generazioni, i nostri ragazzi, privati della libertà, della socializzazione, di una vita normale, della scuola come momento di istruzione ma anche di integrazione. Le ripercussioni psicologiche derivanti da tutto questo non le abbiamo sottovalutate. La cura della mente, il sostegno, l'aiuto sono essenziali. Salvano tante volte la vita, ma non tutti possono permettersi cure adeguate. Già nella scorsa legge di Bilancio, grazie alla spinta propositiva di Forza Italia, il governo ha introdotto il bonus psicologo, con un fondo di 5 milioni per il 2023, che recentemente è stato sbloccato, e 8 dal 2024 in futuro. In queste settimane abbiamo lottato per far crescere la platea dei beneficiari. Il governo ha fatto sua la nostra battaglia, ci è venuto incontro con un primo importante passo, approvando la riformulazione di un nostro emendamento per portare a 10 milioni i fondi per il 2023. E' una vittoria? Sì, certamente. Dobbiamo accontentarci? Ovviamente no, perché siamo convinti della disponibilità futura dell'esecutivo a trovare la strada che porti ad aumentare il fondo anche per il 2024", ha concluso. (Rin)