Russia-Usa: Cremlino, non commentiamo possibile scambio di prigionieri con Washington

- La Russia discute pubblicamente lo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. E' quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando i casi del giornalista di "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich e l'ex marine statunitense Paul Whelan detenuti in Russia. Ieri il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha detto che gli Stati Uniti hanno fatto una nuova proposta alla Russia per il rilascio di Gershkovich e Whelan, ma l'iniziativa è stata respinta da Mosca. "Non discutiamo pubblicamente di questo problema", ha detto Peskov all'agenzia di stampa "Ria Novosti". (Rum)