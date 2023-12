Milano: De Corato (Fd'I), Giunta mette le mani nelle tasche dei cittadini e aumenta le entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è quanto ha saputo fare la Giunta Sala negli ultimi 7 anni, ovvero mettere continuamente le mani nelle tasche dei milanesi per aumentare le casse comunali". Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sulla presentazione del Bilancio di previsione del 2024 dell'Assessore al Bilancio del Comune di Milano, da cui è emerso un aumento degli introiti provenienti dalla tassa di soggiorno e dalle multe per infrazioni del codice ella strada. "Come ha dichiarato oggi l'Assessore al Bilancio - prosegue-, la Giunta ha come obiettivo quello di aumentare la tassa di soggiorno sugli hotel a 4 e 5 stelle". Questa tassa "incide parecchio sul turismo e, se Sala e compagni intendessero applicare tali aumenti, vorrebbe dire combattere anche, oltre agli automobilisti, il gran numero di turisti che vengono a visitare la nostra città da tutto il mondo. Così facendo, il Centrosinistra, colpirebbe anche il giro d'affari per Milano", conclude De Corato.(Com)