Stellantis: De Palma (Fiom), nessuna certezza su salvaguardia occupazionale

- Oggi siamo entrati a questo incontro con una domanda: “se Stellantis avesse intenzione di fare investimenti o chiudere gli stabilimenti. Oggi a questa domanda l’azienda non ha ancora risposto, perché non vi è certezza rispetto alla salvaguardia occupazionale che riguarda tutti gli stabilimenti”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, al termine del tavolo Sviluppo Automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Tutti i lavoratori di tutti gli stabilimenti continuano ad essere in cassa integrazione. Dal 2014 ad oggi, abbiamo perso più di 11.550 lavoratori degli stabilimenti Stellantis e corriamo il rischio di perderne ulteriori nelle aziende dell’indotto e della componentistica. Noi abbiamo detto una cosa chiara al governo: siamo favorevoli a fare un accordo e a mettere risorse pubbliche ma ci sono delle condizioni: che Stellantis metta proprie risorse e garantisca ricerca, sviluppo e produzione all’interno del nostro Paese”, ha aggiunto. (Rin)