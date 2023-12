Serbia: Vucic riceve cofondatore di Apple Wozniak, focus sul miglioramento dell'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto a Belgrado l'informatico e inventore statunitense nonché cofondatore della Apple, Steve Wozniak. Lo riporta la stampa locale. Vucic ha affermato che con Wozniak si è discusso di come migliorare l'istruzione nel Paese balcanico. "Abbiamo avviato molte cose che potremmo fare in Serbia nel prossimo periodo e che ci rendono molto più attraenti per i ragazzi e per le giovani generazioni, affinché i giovani possano trovare qui le migliori università e le migliori scuole possibili e non andare all'estero, il che ridurrebbe completamente la partenza di persone da questo Paese e attirerebbe un numero enorme di persone da tutta la regione e non solo" ha detto Vucic. Wozniak da parte sua ha dichiarato che per il resto della sua vita intende "promuovere la Serbia ed i suoi interessi", soprattutto, ha sottolineato, "in vista dell'esposizione Expo 2027 che concentrerà tutte le attenzioni sulla Serbia". Il presidente serbo ha quindi annunciato nella conferenza stampa congiunta che a Wozniak e sua moglie verrà consegnato il passaporto serbo. La premier Ana Brnabic ha sottolineato che la visita in Serbia del cofondatore della Apple è "il risultato degli investimenti a lungo termine dello Stato nell'istruzione e soprattutto nel settore della tecnologia dell'informazione". (Seb)