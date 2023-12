Francia: ministro Istruzione, prossimamente sperimentazione per obbligo uniforme a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia verrà annunciato prossimamente un progetto che prevede una "sperimentazione" sull'utilizzo dell'uniforme a scuola per misurare scientificamente l'efficacia di una simile misura. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal. "Come molti francesi, sono combattuto sulla questione dell'uniforme", ha affermato Attal all'emittente radiotelevisiva "France info". "Non sono ancora convinto del fatto che sia una soluzione che permetterà di regolare tutto ma non sono convinto nemmeno (...) che non bisognerebbe parlarne e provare", ha detto il ministro. (Frp)