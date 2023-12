Decreto Anticipi: Ronzulli, da FI risultati importanti su cedolare secca e Cin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non ammainiamo le nostre bandiere ma ci battiamo e, in un dialogo continuo e costruttivo con i nostri alleati, facciamo in modo che diventino anche le loro. Come nel caso dell'aumento della cedolare secca dal 21 al 26 per cento per gli affitti brevi. Abbiamo ottenuto dei correttivi che non penalizzino quelle famiglie che non fanno delle locazioni brevi la loro attività professionale, facendo sì che l'aliquota resti al 21 per cento per chi affitta fino a 30 giorni la prima casa, e salga al 26 per cento solo per chi affitta ulteriori abitazioni". Lo ha detto, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul decreto Anticipi, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "In questo decreto abbiamo anche ottenuto l'introduzione del Cin per gli affitti turistici in chiave anti-evasione e per contrastare il sommerso - ha proseguito -. Tutto questo per dire che sono battaglie sacrosante che Forza Italia ha vinto con spirito di collaborazione e dialogo costante e per sottolineare che c'è una grande differenza fra la propaganda e il realismo. Propaganda significa raccontare ai cittadini quello che vorrebbero sentirsi dire, promettere ciò che sappiamo già non sarà mantenuto. Realismo, invece, significa parlare chiaro, essere onesti, avere la diligenza del buon padre di famiglia, che non solo agisce con senso di responsabilità, ma lo fa senza nascondere nulla. Ed è quello che fa il governo. Ed è quello che ha fatto Forza Italia. Il decreto Anticipi marcia in questa direzione", ha concluso. (Rin)