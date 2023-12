Stellantis: Palobella (Uilm), piano ambizioso ma su Cig nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Stellantis “di produrre un milione di veicoli è ambizioso ma abbiamo chiesto come si concilia con la cig e la prospettiva degli stabilimenti. E su questo nessuno ci ha risposto”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco palombella, al termine del tavolo sull’automotive al Mimit. “Vogliamo porci questo obiettivo ma anche quello della piena occupabilità dei lavoratori e la funzionalità di tutti gli stabilimenti”, ha aggiunto. È positivo che il tavolo si sia insediato - ha aggiunto - ora bisogna verificare le posizioni di Stellantis sul tema delle auto e soprattutto sulla transizione, come incide sulla componentistica e sulle aziende terze. Questi - ha spiegato Palombella - saranno affrontati con cinque tavoli”. “Ma la domanda - ha quindi proseguito - è con quale acciaio faremo auto? Con quello italiano o straniero?. Spero - ha concluso il leader Uilm - che tra poche ore il governo assuma una posizione radicale: Mittal non può più dirigere la siderurgia italiana”. (Rin)