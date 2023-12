Decreto Campi Flegrei: De Priamo (Fd'I), Piano straordinario rischi sismici valido strumento per tutela popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Il Senato ha approvato un provvedimento legislativo importante e innovativo sull'area dei Campi Flegrei e delle zone circostanti, interessate da fenomeni bradisismici. Il Piano straordinario, che coinvolge tutte le istituzioni interessate a qualsiasi livello come Protezione civile, Regioni e Comuni, mette in campo interventi finalizzati all'analisi della vulnerabilità con riferimento alla edilizia sia pubblica che privata, un piano di comunicazione alla popolazione con particolare attenzione alle persone con disabilità, e un piano speditivo di emergenza a cura del Dipartimento della Protezione Civile. Sono inoltre previste misure rivolte alla regione Campania per la verifica della funzionalità delle infrastrutture ed alla città metropolitana di Napoli per quanto riguarda il sostegno ai comuni e le necessità di tecnici ed operatori specializzati. Con questo intervento si mettono in campo azioni per offrire tutela alla popolazione, e intensificare il monitoraggio dei rischi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, relatore in Aula del disegno di legge approvato in Senato.(Rin)