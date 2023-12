Salario Minimo: Ambrogiani (Pd), centrodestra presuntuoso e fuori dalla realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "la maggioranza di centrodestra e il governo Meloni dimostrano di essere fuori dalla realtà e di non avere minimamente a cuore il diritto dei lavoratori e dei cittadini del nostro paese, che invece avrebbe un deciso bisogno di rilancio nel settore occupazionale". Così, in una nota, il segretario del Partito democratico di Marino, Sergio Ambrogiani. "Trasformare, infatti, la proposta di legge sul salario minimo, da sempre sostenuta dal nostro partito, in una delega al Governo, senza emendarla, ma sostituendola del tutto, rappresenta un errore incredibile, che oltre a sminuire l'opposizione, rende bene il disprezzo che nutre l'esecutivo per il salario minimo. Legge sul salario minimo che, invece, per noi, è simbolo di dignità e civiltà poiché intende rafforzare la contrattazione collettiva, e allo stesso tempo fissare una determinata soglia come minimo tabellare, sotto la quale non si può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento. Peccato che gli unici a non volerla è proprio quel centrodestra che solo e soltanto a parole si dimostra vicino al popolo".(Com)