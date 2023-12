Stellantis: Cirio, si garantisca impegno produzione un milione di veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 20 per cento degli incentivi messi in campo per sostenere il mercato dell’auto viene usato per acquistare auto italiane ed è inaccettabile visto che sono soldi dei cittadini Italiani. L’unica soluzione è quindi aumentare le auto che Stellantis produce in Italia l’impegno di tutti per rilanciare la produzione e di produrre un milione di veicoli nel Paese. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine del tavolo dell'Automotive convocato oggi al Mimit. "Occorre evitare scivoloni comunicativi, come la vendita degli stabilimenti del gruppo sulle piattaforme immobiliari online, perché il rischio concreto è che nell’opinione pubblica si faccia strada l’idea del disimpegno del gruppo in Italia - ha continuato Cirio -, quando invece abbiamo bisogno di un’industria dell’automotive forte. (segue) (Rpi)