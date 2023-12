Milano: da gennaio modifiche al regolamento del Cup per dehor, pubblicità ed eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambia il regolamento del Comune di Milano per gli spazi pubblici concessi a dehor, pubblicità ed eventi. I nuovi criteri, che entreranno in vigore dal prossimo gennaio, sono stati approvati dal Consiglio comunale con una delibera sul Canone Unico Patrimoniale, applicato per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni. Il provvedimento, proposto dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del lavoro), e Emmanuel Conte (Bilancio e patrimonio), ed emendato dall'Aula, aggiorna la classificazione delle vie cittadine sulla quale è basato il canone. Risalente al 2011, il precedente Regolamento non tiene conto né delle nuove vie, piazze, numeri civici e interi quartieri cresciuti negli ultimi 12 anni né dello sviluppo urbanistico ed economico della città e della revisione delle microzone catastali di Milano pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il nuovo sistema tariffario, ridefinito in base ai valori dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, prevede incrementi per le concessioni nelle zone centrali e di maggior pregio della città, e al contempo riduzioni per le attività nelle aree periferiche e semi periferiche. Gli effetti dell'aggiornamento non riguarderanno le edicole, le attività di trasloco e i mercati scoperti, mentre per tutti gli altri saranno calmierati attraverso un abbattimento del 35 per cento delle nuove tariffe nel 2024 e del 30 per cento nel 2025. Con la delibera viene introdotta anche una specifica disciplina, finora assente, per le occupazioni di suolo pubblico correlate a eventi o iniziative promozionali e commerciali non inseriti in palinsesti o calendari tematici. Sarà la Giunta a definire i criteri per la loro autorizzazione.(Com)