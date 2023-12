Lazio: assessore Agricoltura, aperti al confronto su misure urbanistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una importante "riforma come quella delle misure urbanistiche in campo agricolo merita un confronto puntuale ed un provvedimento organico che nelle intenzioni mie e del presidente Francesco Rocca non può che essere il testo unico della agricoltura, come peraltro più volte ribadito. Sono certo che i consiglieri daranno la loro disponibilità al ritiro dei provvedimenti depositati ed un fattivo contributo alla stesura del testo unico". Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. (Com)