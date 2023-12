Automotive: Urso, primo tavolo con tutti gli attori per delineare futuro condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Oggi è una giornata importante perché si insedia finalmente per la prima volta un tavolo di sistema con tutti gli attori: “con Stellantis, con le regioni, con i sindacati, con i rappresentanti dell'indotto della componentistica, l'Anfia, per delineare un futuro condiviso per l'auto italiana con l'obiettivo di raggiungere con Stellantis almeno 1 milione di veicoli prodotti nel nostro Paese così da colmare quel gap troppo ampio che si è registrato anche lo scorso anno tra le auto immatricolate in Italia che sono state 1.400.000 e quelle prodotte negli stabilimenti italiani, appena 450.000”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo Sviluppo Automotive al ministero. “Per questo siamo tutti consapevoli che le risorse che abbiamo dobbiamo destinarle ad aumentare la produzione italiana in maniera progressiva ma continuativa sino raggiungere quell'obiettivo per Stellantis e anche a consentire che altre case automobilistiche si possono insediare nel nostro Paese e quindi allargare la base produttiva e quella occupazionale”, ha aggiunto. (Rin)