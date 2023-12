Cultura: Consiglio Regione Lombardia approva programma triennale, investimenti per 126 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Consiglio regionale al Programma triennale per la cultura 2023-2025 della Lombardia che prevede un investimento di 126 milioni di euro nei prossimi tre anni. "Con l'approvazione di questo piano - ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - puntiamo a tutelare e ad arricchire il nostro patrimonio culturale, a valorizzare le tradizioni e a coinvolgere i cittadini nell'approfondimento di temi come la rigenerazione, la sostenibilità e l'innovazione". Il Programma sarà finanziato da Regione Lombardia attingendo a risorse proprie per complessivi 25,5 milioni di euro (18 milioni per spese di parte corrente e 7,5 milioni per investimenti) a cui si aggiungeranno a cui si i fondi del Pnrr per 34 milioni, quelli dei programmi di coesione europei Por-Fesr 2021-2027 per 17,6 milioni, i fondi Interreg per 286.375 euro e quelli del Piano Lombardia per 49 milioni. "Il sostegno al sistema culturale lombardo - ha spiegato Francesca Caruso - si concretizzerà con la valorizzazione di tutti i siti Unesco, il supporto a musei e archivi per progetti di allestimento, restauro e conservazione delle collezioni, la promozione della lettura nelle biblioteche pubbliche per tutte le fasce d'età, l'allestimento di specifici itinerari turistico culturali nel territorio regionale. Ma anche con incentivi alle imprese culturali attraverso la misura 'InnovaCultura', aiuti al settore dello spettacolo e a progetti di promozione educativa culturale come mostre e festival, contributi al settore settore cinematografico e sostegni alla gestione delle realtà partecipate dalla Regione nel settore della cultura". (segue) (Com)