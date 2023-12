Cultura: Consiglio Regione Lombardia approva programma triennale, investimenti per 126 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inoltre ampliato il circuito "Operalombardia" che coinvolge Fondazione Cariplo, il Teatro alla Scala, il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia e l'Orchestra I Pomeriggi Musicali. Le principali azioni strategiche del piano sono: rendere i luoghi attrattivi con progetti che abbiano positivi impatti occupazionali e sociali; rendere i siti culturali più accessibili anche per le fasce più deboli; valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio con la riqualificazione e la conservazione degli spazi pubblici; promuovere la sostenibilità favorendo il miglioramento della prestazione energetica negli istituti di cultura; sfruttare le risorse del Pnrr in ambito culturale e dei programmi Europei per favorire l'innovazione tecnologica; costruire partenariati con Ministero della Cultura, Unioncamere e Fondazione Cariplo e altre Fondazioni attraverso iniziative di co-progettazione e co-finanziamento. "Tra i punti cardine del programma - ha concluso l'assessore - c'è anche la realizzazione, in occasione dei Giochi Olimpici 2026, delle 'Olimpiadi della Cultura' con un ricco programma di iniziative che hanno l'obiettivo di arricchire la manifestazione promuovendo le eccellenze del nostro territorio". (Com)