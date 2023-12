Stellantis: Uliano (Fim), serve Piano sviluppo, speriamo non sia ennesimo annuncio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ribadito all'azienda e al governo che sono due anni che chiediamo un piano di sviluppo e occupazione. Per noi è determinante, speriamo che questo non sia l'ennesimo l’annuncio. Stiamo affondando negli annunci”. Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl, al termine del tavolo sull’automotive al Mimit. Su Stellantis “bisogna definire sì i volumi ma anche i modelli e i tempi” perché “l’obiettivo dei volumi si fa presto a dire ma questo vuol dire raddoppiare le produzioni che in un arco temporale è complicato da fare” ed è “fondamentale una discussione sull'indotto, perché è in forte pericolo rispetto agli impatti occupazionali”, ha concluso.(Rin)