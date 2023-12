Speciale scuola: Valditara, riforma istruzione tecnico-professionale necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dell'indagine internazionale Ocse Pisa confermano la necessità della riforma dell'istruzione tecnico-professionale che ha tra gli obiettivi il rafforzamento delle competenze degli studenti nelle discipline di base". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commentando i dati dell'edizione 2022 Ocse Pisa. "Vanno nella giusta direzione le Linee guida ministeriali in materia di insegnamento delle discipline Stem. Gli importanti investimenti in termini di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la didattica Stem contribuiranno anche a ridurre i divari di genere. Con Agenda Sud - prosegue l'esponente dell'esecutivo - ci avviamo a colmare un intollerabile gap di risultati formativi fra Nord e Sud del Paese". La ricerca indica anche un generale arretramento a livello internazionale degli apprendimenti. "Su questo fronte", evidenzia Valditara, "riteniamo che la maggiore personalizzazione dei percorsi, che abbiamo avviato con il docente tutor, possa dare una risposta concreta alle esigenze formative dei giovani". (Rin)