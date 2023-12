Speciale scuola: Cgil su asili nido, servono 2 miliardi all'anno in più di risorse correnti per raggiungere obiettivo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo “chiediamo meno annunci, meno retorica della natalità e più impegno per garantire gli obiettivi europei: per arrivare al traguardo del 45 per cento (Barcellona 2030), devono essere attivati 200 mila posti in più rispetto a quelli attuali, per i quali, oltre agli investimenti in strutture, occorrono 2 miliardi di euro in più all'anno per la gestione e almeno 45 mila educatrici ed educatori in più". È quanto emerge dal report Cgil: 'Asili nido e servizi educativi in Italia', realizzato in occasione del 52mo anniversario dall'approvazione della legge n.1044 del 6 dicembre 1971. Elaborando gli ultimi dati Istat, la Cgil sottolinea che "in Italia ci sono solo 350 mila posti in asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, pubblici o privati. Dunque, solo il 28 per cento dei bambini e bambine, ovvero poco più di uno su quattro, può usufruirne, mentre 900 ne sono ancora esclusi". Un'offerta, si legge nel report, "assolutamente insufficiente rispetto al potenziale bacino di utenza e ben al di sotto di quel 33 per cento che l'Europa si era data come obiettivo da raggiungere entro il 2010 (e che il nostro Paese ha indicato come livello minimo da garantire entro il 2027) e molto lontana dal nuovo obiettivo europeo del 45 per cento da raggiungere entro il 2030". (Com)