Speciale scuola: assessora Roma, passo dopo passo costruiamo la città educante

- Dormire nel museo con i sacchi a pelo, le escape room, cenare con gli scienziati e le scienziate e fare visite guidate al planetario. Solo per le attività appena citate vale la pena partecipare e cogliere la preziosa opportunità che grazie al Municipio Roma II e con l'organizzazione di Zetema sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 18 anni. Lo ha dichiarato l'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, durante la presentazione delle attività, presso Technotown - l'Hub della Scienza creativa, insieme all'assessora municipale alla Scuola, Paola Rossi e l'assessore municipale alle Politiche sociali, Gianluca Bogino. "Sarà davvero prezioso - ha proseguito poi l'assessora Pratelli - entrare in contatto con il mondo della scienza e della tecnologia attraverso il gioco e la sperimentazione: il modo giusto con cui avvicinare sempre di più le giovani generazioni alle Stem, fornendo loro gli strumenti per meglio utilizzarle nel rapporto con il mondo che li circonda, con la sostenibilità e anche con il prossimo e con l'importantissimo obiettivo di contrastare i divari di genere nell'accesso alle discipline scientifiche e tecnologiche". (Com)