Speciale scuola: ok da commissione Lazio a dimensionamento, meno 37 autonomie

- Via libera alle linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica per l'anno accademico 2024/25. Si procederà alla riduzione di 37 autonomie scolastiche. Lo schema di delibera è stato approvato dalla commissione Lavoro e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Orlando Tripodi del misto. Il voto è arrivato al termine dei lavori pomeridiani, dopo che la seduta della mattinata era stata aggiornata alle 16. Hanno dato parte contrario le opposizione. L’assessore Giuseppe Schiboni ha ricostruito la vicenda, ricordando come il 22 novembre la Corte costituzionale avesse comunicato il rigetto dei ricorsi di alcune regioni con la motivazione che nella materia siano prevalenti le competenze statali. In conseguenza di ciò, il 24 novembre il ministero dell’istruzione con una nota ha invitato le Regioni ad adeguarsi a un decreto interministeriale del giugno 2023 con cui si stabilivano i parametri del dimensionamento scolastico per il 2024-25: "parametri da cui scaturisce per il Lazio la riduzione di ben 37 autonomie scolastiche, numero quasi triplo a quello che era nei progetti della Giunta, che ammontava a 14", spiega l'assessore. La ristrettezza dei tempi non ha consentito alcun tipo di interlocuzione con il livello governativo nazionale. Impegno a una interlocuzione anche successiva a questo provvedimento è stato comunque assunto dall’assessore di fronte alla commissione. (Rer)