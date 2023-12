Speciale scuola: Cgil e Flc su riforma della secondaria di secondo grado, governo ritiri proposta dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione dell'audizione presso la Commissione Istruzione del Senato della Repubblica svoltasi sul disegno di legge "Filiera tecnologica e professionale" riguardante la riforma della scuola secondaria di secondo grado, la Cgil e la Flc Cgil hanno espresso un giudizio fortemente negativo sulla proposta e hanno invitato il governo a ritirarla nell'interesse del Paese e della scuola. "I tratti negativi del disegno di legge emergono con tutta evidenza e ci fanno dire che da essa non può che conseguire un generale impoverimento dell'impianto culturale del sistema di istruzione oltre che una sovrapposizione di percorsi già in essere con durate e curricoli diversi", hanno dichiarato il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari e la segretaria generale della Flc Cgil, Gianna Fracassi. "Il percorso di studi – hanno proseguito - viene ridotto di un anno con la pretesa di voler assicurare più formazione con minor tempo scuola; agli alunni verrebbe proposto un accesso al lavoro già al biennio del secondo ciclo di istruzione, in piena età dell'obbligo, attraverso l'incremento di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) o di attività in apprendistato; si equipara il non equiparabile laddove vengono messi sullo stesso piano la formazione professionale regionale, il percorso quadriennale, quello quinquennale ai fini dell'accesso agli Its".