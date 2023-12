Speciale scuola: Possanzini (Sce), maggioranza in Regione Lazio promuove tagli a istruzione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centrodestra che governa la Regione Lazio "promuove tagli all'istruzione pubblica". Lo afferma in una nota il consigliere di Sinistra civica ecologista nel Municipio Roma X, Marco Possanzini. In merito all'approvazione della delibera sulla programmazione della rete scolastica "si da così il via libera a una delibera fortemente peggiorativa che per l'anno scolastico 2024/2025 fa salire a 37 le autonomie scolastiche eliminate rispetto alle 14 previste dalla precedente delibera regionale per la quale la giunta Rocca aveva promesso un dimensionamento soft", spiega. "All'epoca la prima delibera regionale sulle le linee guida relative alla programmazione della rete scolastica per l'anno 2024/25, in applicazione del drammatico decreto nazionale sul dimensionamento scolastico, prevedeva una riduzione di 53 istituzioni scolastiche complessive nel triennio 2024-2027, di cui 15 già per l'anno 2024-2025. Ora invece una nuova delibera modifica la prima prevedendo addirittura il taglio immediato di 37 autonomie scolastiche, senza alcun confronto o riflessione sull'impatto devastante di questa decisione. Questo provvedimento - aggiunge - si abbatte come una mannaia danneggiando fortemente l'offerta formativa e l'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche con ripercussioni negative su lavoratori, lavoratrici, studenti e famiglie". (Com)