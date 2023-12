© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 7 dicembre, alle ore 8.45, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'aumento delle tariffe del traffico aereo da e per le isole in occasione delle festività. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)