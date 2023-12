Speciale difesa: Israele intensifica operazione di terra nel sud di Gaza, “siamo nelle roccaforti di Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) continuano con rinnovata intensità nella Striscia di Gaza, dove sono in corso attacchi di terra e operazioni aeree, in particolare nell’area di Khan Younis, nella parte meridionale dell'exclave palestinese. Qui, secondo il generale Yaron Finkelman, capo del Comando sud delle Idf, l’esercito ha combattuto la "battaglia più pesante" dall'inizio dell'operazione di terra a Gaza, oltre un mese fa. Finkelman ha aggiunto: "Siamo nel cuore di Jabaliya, nel cuore di Shejaiya e anche nel cuore di Khan Younis", la città più grande nel sud della Striscia, considerata da Israele una delle roccaforti del movimento islamista palestinese Hamas. "Questa è la giornata più intensa (di combattimenti) dall'inizio della manovra (di terra), in termini di terroristi uccisi, numero di scontri" e attacchi, ha detto Finkelman, sottolineando: "Abbiamo intenzione di continuare ad attaccare per incrementare i risultati ottenuti". Le Idf hanno anche aggiunto di aver fatto irruzione in diverse postazioni di Hamas a Jabaliya e Shejaiya, distruggendo depositi di armi e "infrastrutture del terrore". Inoltre, le Idf starebbero valutando l’ipotesi di pompare acqua di mare nella rete di tunnel di Hamas a Gaza, secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. Cinque grandi pompe sono già state montate a nord del campo profughi di Al Shati nell’ultimo mese, ciascuna in grado di pompare migliaia di metri cubi di acqua di mare nei tunnel. Da parte loro, le Brigate Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno affermato sul loro canale Telegram di aver colpito obiettivi delle Idf nell’area di Khan Younis, distruggendo totalmente o parzialmente 24 veicoli e riempiendo di esplosivo un edificio contenente una postazione dell'esercito israeliano, causandone il completo crollo. (Res)