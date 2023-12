Disabilità: Locatelli nomina cinque coordinatori Osservatorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel corso della riunione straordinaria convocata in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha annunciato la nomina del coordinatore tecnico-scientifico e dei coordinatori dei cinque gruppi di lavoro dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: Serafino Corti, coordinatore tecnico-scientifico e coordinatore del gruppo "Accessibilità universale"; Paolo Bandiera, coordinatore del gruppo "Progetto di vita", che si occuperà anche di autonomia, indipendenza e pari opportunità; Angelo Cerracchio, coordinatore del gruppo di lavoro "Benessere e salute"; Raffaele Ciambrone, coordinatore del gruppo di lavoro "Istruzione, università e formazione"; Domenico Sabia, coordinatore del gruppo di lavoro "Inclusione lavorativa". "Con la nomina del coordinatore tecnico-scientifico e dei coordinatori dei gruppi di lavoro – spiega Locatelli – parte ufficialmente il nuovo corso dell'Osservatorio nazionale che avrà il compito di scrivere il nuovo Piano nazionale per le Disabilità che sarà firmato dal Presidente della Repubblica. L'obiettivo è presentarlo entro un anno".(Com)