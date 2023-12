Ue: Metsola, solo un centro pro europeo può dare soluzioni per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo un centro pro europeo può dare delle soluzioni per il futuro dell’Ue. Lo ha detto la presidente dell’europarlamento Roberta Metsola alla puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda stasera su Rai1. Le parole di Matteo Salvini “non le ho prese come una critica personale” e poi “ho una grande relazione con tutti i parlamentari eletti all’Europarlamento”. “Sono in Italia per parlare con tutti, in particolare di cosa vogliamo dall’Europa nei cinque anni successivi alle elezioni di giugno. L’auspicio è che gli italiani possano trovare dei candidati affidabili per continuare a costruire questo progetto, vulnerabile e fragile, europeo. Solo il centro pro europeo può dare delle soluzioni al futuro dell’Europa ed è per questo che parlo con tutti", ha affermato la presidente del Parlamento europeo. "Il mio messaggio è molto chiaro: unire gli italiani in una forza pro europeista e continuare nei prossimi cinque anni con l’unità” che c’è stata sinora, ha aggiunto Metsola. (Res)