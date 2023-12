Monza: Regione Lombardia premia 34 imprese storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva a Monza l'evento itinerante di premiazione delle Attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia. Un'iniziativa dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. Sono 34 le nuove imprese storiche della provincia di Monza e Brianza premiate con il marchio identificativo durante la cerimonia che si è svolta nella Sala degli Specchi della Villa Reale. A consegnare il riconoscimento l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, promotore dell'iniziativa. Presente anche il presidente della Consulta di Monza e Brianza della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Raffaele Romanò."Per capire qual è il segreto della forza economica e sociale della Lombardia - sottolinea Guidesi - esperti e analisti dovrebbero studiare l'evoluzione delle nostre attività storiche. Si tratta di negozi e piccole imprese che hanno resistito nei decenni dimostrandosi più forti delle avversità: hanno superato contingenze economiche negative o periodi difficili di accesso alla liquidità", continua. "Hanno saputo rinnovarsi, nella tradizione, e restare competitivi, con attività che spesso coincidono con la storia delle loro famiglie". "Il riconoscimento - conclude Guidesi - è il nostro grazie per chi continua a svolgere un ruolo fondamentale di presidio nei territori, erogando di servizi di qualità e garantendo occupazione". "La manifestazione è molto importante - afferma Romanò - e segnala la vicinanza di Regione Lombardia al mondo del commercio e in particolare a chi ha raggiunto un traguardo di anzianità lavorativa così significativo. Si tratta di attività che definisco eroiche: questo è un riconoscimento e un ringraziamento per la loro grande passione e professionalità". (Com)