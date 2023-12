Pomezia: Valeriani (Pd), maggioranza centrodestra spaccata diserta Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centrodestra diserta anche la seconda convocazione del Consiglio comunale di Pomezia: la seduta era stata richiesta dalle forze di minoranza per la revoca delle delibere propedeutiche all'acquisto dell'immobile sito in Via dei Castelli Romani 24. "Nonostante sia stato necessario l'intervento del Prefetto per la convocazione del Consiglio, la maggioranza ha prima disertato la Commissione comunale Finanza e Patrimonio, mentre ieri in Consiglio Comunale ha abbandonato l'Aula dopo una sospensione non prevista dal regolamento, mandando poi deserta la seconda convocazione prevista per oggi. Questo comportamento - aggiunge il consigliere regionale Pd - denota un atteggiamento irrispettoso delle istituzioni e dei cittadini, evidenziando tutti i problemi di un'amministrazione allo sbando, che cela dietro l'arroganza la propria fragilità politica". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd. "I consiglieri di opposizione stanno provando a contrastare questa scelta scellerata, non solo per quanto riguarda la salvaguardia delle casse comunali, evitando un indebitamento per oltre 12 milioni di euro in 29 anni, ma anche - aggiunge Valeriani - per tutelare le famiglie e gli studenti, che dovrebbero essere trasferiti in una struttura che viene ritenuta totalmente inadeguata a ospitare una scuola. La spaccatura all'interno della maggioranza di centrodestra è palese, non solo tra FdI e Lega, ma anche all'interno del partito che la sindaca rappresenta. Fino a quando - conclude Valeriani - questa Giunta riuscirà a tenere nascosta la polvere sotto al tappeto, con il rischio di pesanti ricadute negative per i cittadini di Pomezia?" (Com)