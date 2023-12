Automotive: Palombella (Uilm), servono risultati concreti, garanzie occupazionali in stabilimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy è importante se produce risultati concreti nella gestione degli effetti occupazionali e produttivi della transizione all’elettrico. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, nel suo intervento al tavolo Sviluppo Automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “L’obiettivo della produzione di un milione di veicoli non è impossibile ma ci aspettiamo allo stesso tempo garanzie occupazionali in tutti gli stabilimenti, non solo per i lavoratori diretti, ma anche per l’indotto. Proviamo in questo tavolo, insieme, a stabilire delle regole che ci diano la possibilità di mantenere l’occupazione e vincere le sfide epocali che abbiamo davanti”, ha aggiunto. (Rin)