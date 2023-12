Campania: report Sace, prima Regione del Sud per export, +25,7 per cento in primi sei mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania è sul podio dell’export nel Sud d’Italia con 10,3 miliardi di euro nel primo semestre 2023. Il valore delle esportazioni di beni è in crescita del 25,7 per cento su base tendenziale, con una dinamica ben superiore alla media italiana trainata in particolare dai primi tre settori: agroalimentare, farmaceutica e mezzi di trasporto, che rappresentano il 57 per cento del valore delle esportazioni della Campania. Numeri che esprimono la vivacità del tessuto economico campano e le grandi opportunità di crescita, anche grazie agli investimenti in innovazione e sostenibilità intrapresi dalle aziende del territorio che fanno da export booster: Sace ha accompagnato in questa direzione già 2.500 imprese campane per 1,7 miliardi di euro nell’ultimo anno. È quanto emerge dal Report "Piccole, medie e più competitive: le pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale" da cui le prende le mosse il Roadshow "La casa delle imprese" organizzato dal Gruppo Sace dedicato alle pmi italiane. Lo Studio, realizzato dall’ufficio studi di Sace in collaborazione con The European House – Ambrosetti, approfondisce le prospettive di sviluppo delle pmi di fronte alle sfide dei mercati internazionali con un particolare focus sull’export regionale. Negli ultimi cinque anni il valore delle esportazioni di beni della Campania ha registrato una crescita media annua del 10,8 per cento, maggiore di quella dell’export italiano complessivo (+7,4 per cento). In particolare, nel biennio 2021-2022 la crescita è stata significativa, come anche a livello nazionale, trainata sia dal rimbalzo post-pandemia sia dal forte rialzo della componente dei prezzi. Il valore ha superato così i 17 miliardi di euro (2,7 per cento dell’export italiano complessivo). (segue) (Com)