Campania: report Sace, prima Regione del Sud per export, +25,7 per cento in primi sei mesi 2023 (2)

- Svizzera, Stati Uniti e Germania sono le prime tre destinazioni dei beni della Campania con un peso pari a circa un terzo di quello complessivo della regione e hanno registrato ottime performance. Tra i mercati emergenti avanzano Turchia (+67 per cento) e Polonia (+46 per cento). Ancora relativamente poco presidiati, ma che stanno mostrando grande dinamismo, India (+48 per cento) e Arabia Saudita (+45 per cento). Il Gruppo Sace – presente sul territorio con un ufficio a Napoli e quattro agenzie dislocate fra Napoli, Salerno e Avellino - accompagna le imprese campane nei loro progetti di crescita in Italia e nel mondo offrendo soluzioni assicurative e finanziarie per investimenti green, liquidità e attività di export, internazionalizzazione e progetti di rilievo strategico. L’evento ha visto il coinvolgimento di alcune imprese testimonial come Sada, Cilento, Kocca e Air Prom e fa parte di una serie di tappe di un roadshow in cui Sace incontra le pmi italiane e che si inserisce nell’ambito del Piano Industriale Insieme 2025 che si basa su quattro pilastri: la sostenibilità come principio fondante dell’azione, la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e del Gruppo e il supporto alle pmiI con un coverage di prossimità, la squadra delle persone di Sace che operano con passione. (Com)