Europee: Metsola, decideranno cittadini, credo che le maggioranze al centro si possano trovare

- Le maggioranze in Europa si formeranno sulla base dei principali dossier di cui si sta dibattendo: “ora ci saranno dei voti sull’immigrazione, il clima, gli aiuti agli imprenditori e c’è stata collaborazione da parte di tutte le forze politiche pro europee”. Lo ha detto la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola alla puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda stasera su Rai1. “Decideranno i cittadini italiani ed europei per chi votare ma l’importante è cercare di convincere i nostri giovani a continuare a spingere questo pro europeismo e sono convinta che le maggioranze al centro le troviamo”, ha affermato Metsola. (Res)