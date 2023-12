Ue: von der Leyen, rispettiamo le diversità culturali e religiose, lotta a antisemitismo e islamofobia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è un luogo in cui le diverse identità culturali e religiose sono onorate: "Il rispetto e la tolleranza sono i valori fondanti delle nostre società. Per questo dobbiamo opporci all'antisemitismo e all'odio antimusulmano, ogni volta che lo incontriamo. La dignità e la sicurezza di ogni individuo nella nostra Unione sono fondamentali". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del lancio, da parte dell'esecutivo europeo, di una Comunicazione contro le parole di incitamento all'odio. (Beb)