Azerbaigian: Aliyev, non ci poniamo l’obiettivo di diventare membri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian non ha l'obiettivo di diventare membro dell'Unione europea. Lo ha affermato il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, parlando al Forum "Karabakh: ritorno a casa dopo 30 anni. Risultati e difficoltà" che si tiene a Baku. "L'Azerbaigian, nel suo concetto di politica estera, non mira a diventare membro dell'Unione europea. Questo è un approccio molto pragmatico perché non saremo mai accettati", ha detto il capo dello Stato. "Se l'Azerbaigian non sarà accettato lì, allora perché dovremmo bussare a questa porta e perché disturbare il proprietario? Perché dovremmo in un certo senso vergognarci? Non abbiamo questo scopo, abbiamo trovato un modo per costruire collaborazioni e relazioni", ha aggiunto Aliyev. (Rum)