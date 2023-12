Speciale difesa: Taiwan, al via costruzione di una nuova struttura per la produzione di droni a Chiayi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova struttura per la produzione di droni sarà costruita nella contea di Chiayi, nella parte sud-occidentale di Taiwan, per potenziare la capacità di combattimento asimmetrica dell’isola nel quadro delle forti pressioni subite dalla Cina. La struttura coprirà un’area di circa 20 ettari e godrà di finanziamenti governativi dal 2025 al 2028. La prima fase di costruzione dovrebbe essere completata nel 2025. Alla cerimonia d’inaugurazione del progetto, organizzata dall’Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist) nella cittadina di Minsyong, hanno partecipato ieri la presidente Tsai Ing-wen, il vicepremier Cheng Wen-tsan e il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng. Come riferito dalla presidente, l’obiettivo del progetto è incentivare la produzione in serie di droni militari e rendere la contea di Chiayi uno dei siti di produzione strategicamente più importanti dell'Asia. (Res)