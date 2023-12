Speciale difesa: India-Kenya, concordata visione congiunta su cooperazione marittima nell’Oceano Indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli scambi, saranno valutate misure di agevolazione commerciale e volte a rafforzare i collegamenti logistici e promuovere l’industria della pesca sostenibile e la gestione delle risorse marine attraverso la cooperazione tecnica. Inoltre, è stato concordato di cooperare in termini di rafforzamento delle capacità delle industrie della difesa, in particolare nella costruzione navale e nello sviluppo dei cantieri navali, nel co-sviluppo e nella costruzione di attrezzature di difesa come apparecchiature per la sorveglianza marittima, navi pattuglia offshore, mezzi di attacco rapido e altre armi e munizioni. Le parti si coordineranno per contrastare le attività marittime illecite, tra cui la pirateria, il terrorismo, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il traffico di migranti, il contrabbando. (Inn)