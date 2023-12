Speciale difesa: Germania, i danni della spia russa nell'intelligence sono più gravi di quanto noto finora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il coimputato come corriere a Mosca, secondo quanto noto finora, la “talpa” avrebbe trasmesso informazioni della massima segretezza all'Fsb. Tra l’altro, si tratterebbe dei dati Gps della difesa aerea dell’Ucraina, in particolare delle posizioni dei lanciamissili multipli Himars e dei sistemi Iris-T, forniti al Paese aggredito dalla Russia rispettivamente da Stati Uniti e Germania. I dati sarebbero stati forniti “in due casi nell’autunno del 2022, pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina”. Per questa attività, il dirigente del Bnd sarebbe stato remunerato dal Fsb con 450 mila euro, mentre il suo complice ne avrebbe ricevuti almeno 400 mila. La “talpa” tace dall’arresto, mentre l’altro accusato ha fornito una confessione piena. (Geb)