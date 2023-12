Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa, abbiamo un piano per la liberazione dei territori nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha un piano per la liberazione dei territori nel 2024. E' quanto ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, intervistato dal canale "Fox News". Umerov ha spiegato che le forze russe hanno tre linee di difesa sul fronte in Ucraina, e le truppe ucraine hanno superato la seconda linea e sono di fronte alla terza. "Abbiamo liberato il 50 per cento del nostro territorio, stiamo sconfiggendo la Russia sulla nostra terra, abbiamo recuperato il territorio, l'abbiamo liberato. Ora abbiamo un piano per il 2024", ha detto il ministro. Umerov ha sottolineato che il ritorno ai confini del 1991 rimane una vittoria strategica per l'Ucraina. Inoltre, il ministro della Difesa ha sostenuto che la comunità internazionale non dovrebbe permettere che il conflitto si estenda per anni, perché "sarebbe una vergogna". Inoltre, il ministro ha ricordato dei piani dell'Ucraina di aderire alla Nato, evidenziando tutti gli acquisti e la pianificazione delle operazioni procedono già secondo gli standard dell'alleanza. (Kiu)