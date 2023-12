Automotive: Uliano (Fim), volgiamo risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo risposte concrete. A oggi non sappiamo nemmeno se il piano di lavoro che il governo doveva condividere con Stellantis è stato sottoscritto. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, prima del tavolo Sviluppo Automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Dichiarare un aumento di volumi senza definire i modelli manca un pezzo. Abbiamo alcuni stabilimenti, come Melfi, che hanno emissioni produttive definite, altri stabilimenti su cui sono aperti degli interrogativi, come le assegnazioni dei nuovi prodotti a Cassino e il futuro del dopo Panda a Pomigliano. In più c'è tutta la questione aperta su Mirafiori”, ha aggiunto. (Rin)