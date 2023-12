Ucraina: stampa, dalla Corea del Sud forniture indirette di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha affermato che la sua politica contro la fornitura diretta di armi letali a Paesi in guerra non è cambiata. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” dopo la pubblicazione da parte del quotidiano “Washington Post” di un articolo su presunte forniture “indirette” all’Ucraina da parte di Seul. Secondo quanto riportato da “Wp”, gli Stati Uniti, la cui produzione di munizioni è inferiore alle necessità ucraine, hanno cercato di convincere Seul a fornirle; in particolare, dalla Corea del Sud dovrebbero essere trasferiti 330 mila proiettili da 155 millimetri nel giro di 40 giorni, un quantitativo superiore a quello fornito dai Paesi europei complessivamente. (Git)