Medio Oriente: altri 29 cittadini romeni e 6 cittadini moldavi saranno evacuati oggi da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Bucarest organizzerà oggi un nuovo volo per evacuare da Gaza, con un aereo militare, 29 cittadini romeni e 6 moldavi. Tra le 29 persone evacuate che hanno la cittadinanza romena figurano anche 9 bambini. L'aereo atterrerà oggi a Otopeni, vicino Bucarest, come riferito dallo stesso ministero con un comunicato. Da lì verranno presi in carico dalle autorità e, dopo diversi controlli, alcuni di loro saranno ospitati in due alberghi di Bucarest, mentre altri potranno ricongiungersi alle famiglie nel Paese. Il ministero romeno prosegue il dialogo con le autorità israeliane ed egiziane al fine di facilitare l'evacuazione degli altri cittadini, a seconda degli sviluppi sul terreno e dell'accordo delle parti coinvolte. Il ministero sottolinea che la situazione della sicurezza nella regione rimane complessa e instabile. Ad oggi, 249 cittadini romeni e i loro familiari sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza. (Rob)