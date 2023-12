Libia: capo Camera commercio Bengasi, non c'è divisione tra imprenditori Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Munaem Elsaeiti, presidente della Camera di commercio di Bengasi (capoluogo della Cirenaica, regione orientale della Libia), ha affermato che "non c'è nessuna divisione" tra gli imprenditori del Paese, e "a riprova di ciò siamo tutti riuniti oggi sotto lo stesso tetto con gli imprenditori italiani". Nel suo intervento a "Libia e Italia, crescere insieme", in corso a Roma, Elsaeiti ha descritto l'evento - a cui ha preso parte un gran numero di imprenditori dei due paesi - come una "dimostrazione della collaborazione italo-libica", esprimendo la speranza che si possa "organizzare un simile incontro a Tripoli e Bengasi". "Il mio Paese è un vero partner del Mediterraneo con l'Italia, ed è la porta dell'Africa", ha affermato il presidente, sottolineando l'importanza, per gli altri paesi della regione, del "commercio di transito" attraverso la Libia.(Res)