Croazia: Ufficio contro criminalità organizzata presenta atto d'accusa verso 7 persone per traffico migranti

- L'Ufficio croato per la soppressione della corruzione e della criminalità organizzata (Uskok) ha presentato un atto d'accusa contro 7 persone, cinque cittadini croati e due turchi, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". L'accusa è di aver portato illegalmente dall'agosto 2022 al 15 giugno 2023 almeno 138 stranieri dalla Bosnia Erzegovina alla Croazia, al di fuori dei valichi di frontiera segnalati. Gli indagati sono inoltre accusati di aver consentito l'ulteriore trasferimento dei migranti verso alcune destinazioni concordate sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. Secondo l'Uskok, il costo concordato per i viaggi andava dai 1.500 ai 4.500 euro per adulto, mentre per i minori l'importo era la metà. (Seb)