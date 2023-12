Automotive: De Palma (Fiom), serve tavolo a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese normale “oggi dovremmo essere a Palazzo Chigi a discutere del futuro dell'automotive nel nostro Paese. Speriamo che l'incontro di oggi serva ad arrivare a un tavolo a Palazzo Chigi. Le premesse sono negative”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, prima del tavolo Sviluppo Automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Tavares ed Elkann devono rispondere a una domanda: “investono o chiudono? Se investono, troveranno lavoro e consenso della Fiom per poter riportare in Italia e rilanciare ricerca, sviluppo e produzione. Se chiudono, lotteremo per difendere questo”, ha sottolineato De Palma, che ha aggiunto: “Oggi l'incontro al ministero serve se chiarisce qual è la posizione di Stellantis rispetto al futuro di produzione e ricerca e sviluppo del nostro Paese”. (Rin)