Etiopia: raid con droni colpisce un'ambulanza, almeno cinque morti nell'Amhara

- Cinque civili sono stati uccisi nella regione etiope di Amhara dopo che un drone ha colpito un'ambulanza. Lo hanno riferito testimoni alla "Bbc", secondo cui altre tre persone, tra cui il primario di un ospedale locale, sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto nella città di Wogel Tena, nel nord-est dell'Amhara. L'attacco è avvenuto la settimana scorsa ma è stato confermato solo oggi a causa delle restrizioni alle comunicazioni imposte dalle autorità locali. Tra le persone uccise ci sono l'autista dell'ambulanza, un farmacista e alcuni operai edili nelle vicinanze, hanno riferito testimoni. Secondo quanto riferito, le forze federali stanno utilizzando droni per prendere di mira le milizie locali mentre le violenze scoppiate ad aprile dopo il rifiuto delle milizie locali Fano di essere reintegrate nell'esercito federale - come stabilito dall'accordo di pace di Pretoria - continuano ad intensificarsi. Il mese scorso le Nazioni Unite si sono dette preoccupate per gli attacchi di droni che hanno colpito diversi obiettivi civili ad Amhara. In uno di questi, diverse persone sono state uccise in un raid avvenuto contro un complesso scolastico e una stazione degli autobus. (Res)