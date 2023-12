Medio Oriente: Deandreis e Bompard, con espansione conflitto impatto drammatico anche su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una regionalizzazione del conflitto israelo-palestinese “sarebbe drammatica anche sotto l’impatto complessivo dell’energia, ma ad oggi non è ancora accaduto”. È quanto detto da Massimo Deandreis, Direttore Generale di Srm e da Ettore Bompard, Direttore Scientifico Esl Energy Center del Politecnico di Torino, rispondendo durante la presentazione del quinto MED & Italian Energy Report, rispondendo a chi chiedeva se un’eventuale escalation del conflitto avrebbe ricadute nell’attuale mercato energetico, che per ora sembra sia stato “scarso”. Ci sono stati eventi specifici, come ricordato dai due studiosi, riguardo la chiusura da parte d’Israele di una location utilizzata per le esportazioni in Egitto, “ma non c’è stato nessun effetto rimarcabile sotto il profilo dei prezzi”. Qualora ci fosse una regionalizzazione del conflitto “le cose potrebbero cambiare: se mettiamo insieme i barili di petrolio che ogni giorno passano dal canale di Suez e lo stretto di Hormuz sono 26 milioni di barili al giorno. All’anno, invece, solo il canale di Suez vede transitare il 10 per cento del petrolio mondiale e l’8 per cento del Lng (gas liquefatto che viaggia su navi)” hanno spiegato. I ricercatori sono sicuri che “non c’è un impatto significativo”. Uno dei problemi che potrebbe scaturire riguarda l’ipotesi di estensione della crisi in Egitto e Algeria, “paesi per noi cruciali per la sicurezza energetica” hanno concluso.(Rem)